Жителям Москвы через пуш-уведомления расскажут об оценках их детей в школах

Жители Москвы смогут через мобильное приложение «Дневники МЭШ» получать пуш-уведомления, в которых им расскажут об оценках и домашних заданиях их детей в школах. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Настроить уведомления можно в приложении проекта «Московская электронная школа». Если в семье несколько детей, то пользователь должен выбрать, уведомления об успеваемости кого из детей он хочет получать. Кроме того, пользоваться приложением могут и сами школьники.

«Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь <...> они могут следить за его успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки», — отметила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось о планах Минпросвещения разработать «своего рода мессенджер» для учителей школ. Предполагалось, что через него они смогут общаться с родителями. «Он [мессенджер] поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник в определенное время. Таким образом, это будет некий органайзер-помощник, который будет не только налаживать общение, но и помогать в организации работы преподавателя», — добавила Ракова.

Мессенджер будет создаваться в рамках реализации национального проекта «Образование» и федерального — «Цифровая образовательная среда». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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