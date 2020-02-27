Российский подросток выпрыгнул из окна до звонка и покинул школу на вертолете

В Москве семиклассник до звонка, во время урока геометрии выпрыгнул из окна третьего этажа и покинул здание школы на вертолете. Так его доставили в больницу, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел 26 февраля. Утром 13-летний подросток сказал своим одноклассникам, что намеревается совершить экстремальный прыжок из окна школы, но ему не поверили. На пятом уроке, после написания проверочной работы по геометрии, школьник попросил учительницу разрешения открыть окно и в тот же момент выпрыгнул с третьего этажа.

Учительница, которая в момент прыжка вела урок на втором этаже и увидела сползающего по стене ребенка, вызвала скорую помощь. Она рассказала, что подросток всеми силами пытался зацепиться за что-то. В итоге он упал на козырек крыльца школы.

Для госпитализации школьника вызвали вертолет. У него диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.

Ранее в Москве из окна девятого этажа общежития аграрного университета имени Тимирязева выпала 20-летняя студентка. Ее нашли мертвой на козырьке общежития. Девушка училась в Московском институте физкультуры на третьем курсе факультета туризма, в момент инцидента находилась в комнате одна. За день до смерти россиянка поссорилась со своим молодым человеком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru