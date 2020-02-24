Московская студентка выпала из окна общежития и умерла

Студентка выпала из окна на девятом этаже здания на Лиственничной аллее на севере Москвы. Ее нашли на козырьке общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева, сообщает РЕН ТВ.

По информации Telegram-канала Mash, прибывшие на месте экстренные службы не смогли ей помочь, 20-летняя девушка умерла. Она училась в Московском институте физкультуры на третьем курсе факультета туризма, в момент инцидента находилась в комнате одна.

Следователи устанавливают причины произошедшего. Канал отмечает, что за день до смерти россиянка поссорилась со своим молодым человеком.

В середине февраля из окна второго этажа жилого дома выпала 17-летняя москвичка, которая таким образом пыталась сбежать ночью к друзьям. Она получила множественные переломы и была госпитализирована.

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