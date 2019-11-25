Российская школьница выпала из окна при попытке выбраться из запертой библиотеки

В омском городе Нефтяников 8-летняя школьница выпала со второго этажа школы №82, пытаясь выбраться из запертой библиотеки. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки Мария Пяткова, пишет «Комсомольская правда».

Женщина рассказала, что врачи подозревают у ее дочери перелом грудного отдела позвоночника — Рита не может сидеть, а спать ей разрешили только без подушки. Отмечается, что девочка должна будет носить специальный корсет. При этом сотрудница школы сказала матери, что девочка выпала с первого этажа.

По словам матери, она привела дочь за 10 минут до начала занятий. Перед уроками девочка решила зайти в библиотеку, расположенную на втором этаже школы. Библиотекарь не заметила ее и заперла помещение. Учительница, которая преподавала в классе, уехала на семинар, ее заменяла другая педагог, которая не заметила отсутствие Риты.

Мать также рассказала, что Рита кричала и стучала, но ее не слышали, в итоге она высунулась в окно и начала кричать прохожим, чтобы ей открыли дверь, но не удержалась и упала. В школе утверждают, что девочка сама зачем-то открыла окно, но, по словам матери, «это даже у взрослого человека с трудом получается».

«После случившегося мне звонила директор, предлагала деньги. Пообещала компенсировать затраты на лечение Риты. Но адвокат советует решать все только в судебном порядке», — сказала Пяткова, отметив, что учителя пытаются свалить все на ребенка. Она также добавила, что библиотекарь продолжает работать в школе.

Заместитель директора по воспитательной работы школы №82 Татьяна Шутелева подтвердила, что такой инцидент действительно произошел, когда библиотекарь «буквально на пять минут» вышла в туалет. По ее словам, девочка сама открыла окно, так как прозвенел звонок и она боялась опоздать на урок. Шутелева отметила, что школа готова оказывать помощь Рите и ее семье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК («Халатность»).

Ранее в Новокузнецке местная жительница пыталась спуститься по простыням в магазин, чтобы успеть купить алкоголь. Она упала со второго этажа и оказалась в больнице. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Женщину доставили в больницу.

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