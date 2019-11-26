В Москве бизнесменов стали бесплатно учить английскому

В России предпринимателей-экспортеров бесплатно обучат английскому языку на базе Московской школы экспортера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.

В ведомстве сообщили, что неоднократно получали запросы на проведение курса «Английский для внешнеэкономической деятельности». Обучающий блок для этой программы был разработан совместно с компанией Skyeng.

Сформировано пять групп по 15 человек, занятия для них проводятся в вечернее время по будням три раза в неделю. Длительность курса составляет 2,5 месяца. Обучение предпринимателей соответствует цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В целом в 2019 году Московская школа экспортера увеличила количество образовательных мероприятий для предпринимателей-экспортеров. В частности, она уже провела 137 семинаров против 86 годом ранее.

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