Российские производители поставят мясо в Грузию

Российские производители из Брянской и Белгородской областей получили право поставлять свои продукты в Грузию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
Разрешение было выдано по итогам инспекции российских предприятий, проведенной специалистами ветеринарной службы Грузии еще в апреле 2019 года.
В общей сложности поставки смогут осуществлять три брянских и белгородских производителя. Они занимаются производством мясной продукции из говядины, свинины и мяса птицы.
По законам Грузии, теперь они будут экспортировать мясную продукцию в страну без дополнительных инспекций грузинской ветслужбы.
Налаживание поставок мяса из России в Грузию соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!