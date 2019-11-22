Российские производители поставят мясо в Грузию

Российские производители из Брянской и Белгородской областей получили право поставлять свои продукты в Грузию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Разрешение было выдано по итогам инспекции российских предприятий, проведенной специалистами ветеринарной службы Грузии еще в апреле 2019 года.

В общей сложности поставки смогут осуществлять три брянских и белгородских производителя. Они занимаются производством мясной продукции из говядины, свинины и мяса птицы.

По законам Грузии, теперь они будут экспортировать мясную продукцию в страну без дополнительных инспекций грузинской ветслужбы.

Налаживание поставок мяса из России в Грузию соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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