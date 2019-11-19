Крым отправит в Сирию зерно

Первая партия зерна из Крыма в Сирию в объеме 5 тысяч тонн будет направлена в январе 2020 года. Об этом сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. Его слова приводятся на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Также, по его словам, в Крым из Сирии ожидаются поставки цитрусовых. «В начале 2019 года мы уже получали цитрусовые, получим не только оливковое масло, в процессе переговоров дальнейшие поставки», — сообщил Гоцанюк.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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