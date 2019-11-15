Российский регион решил нарастить экспорт

Объем несырьевого экспорта в Удмуртии к концу 2019 года, по планам властей региона, составит 530 миллионов долларов, что более чем на 150 миллионов больше уровня прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Глава республики Александр Бречалов уточнил, что во многом рост обусловлен реализацией национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Это, в первую очередь, акселерационная программа, которую мы сделали совместно с Российским экспортным центром, это завоевание новых рынков сбыта для наших предприятий-чемпионов», — сказал он.

Ранее стало известно, что объем несырьевого неэнергетического экспорта товаров из России по итогам 2019 года может достигнуть 151 миллиарда долларов, это чуть больше, чем в 2018 году.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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