Россияне стали чаще подавать заявки на патенты

Рост подачи заявок от российских заявителей на промышленные образцы по Гаагской системе международной регистрации в октябре 2019 года составил 250 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Высокий рост объяснили вступлением в силу с февраля 2018 года Женевского акта Гаагского соглашения. «Эта тенденция показывает интерес российских товаропроизводителей и правообладателей к выходу на зарубежные рынки», — подчеркнули в Роспатенте. В ведомстве также добавили, что рост заявок на регистрацию товарных знаков по процедуре Мадридского соглашения составил почти 16 процентов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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