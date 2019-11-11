Российский регион решил в 10 раз увеличить товорооборот с Чехией

Республика Башкортостан намерена в 10 раз увеличить товарооборот с Чешской Республикой до 2024 года, наладив сотрудничество, в том числе, в сфере цифровых технологий и племенного животноводства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Кроме того, в планах местного правительства начать торговлю в национальных валютах — рублях и кронах. Первый вице-премьер республики Андрей Назаров напомнил, что в настоящий момент объем торговли составляет примерно 9,5 миллиона долларов и его необходимо увеличить до 90 миллионов. Большие перспективы для сотрудничества он видит в развитии туризма, промышленности и транспортного сектора.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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