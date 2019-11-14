Российский регион собрался увеличить экспорт в полтора раза

Власти Камчатского края планируют в 1,5 раза увеличить агропромышленный экспорт к 2025 году в рамках реализации национального проекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Нашему региону надлежит значительно увеличить объем экспорта агропромышленной продукции», — объявил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. В 2018 году объем агропромышленного экспорта превысил 790 миллиона долларов. По планам местных властей, за ближайшие несколько лет этот показатель должен вырасти до 1,2 миллиарда долларов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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