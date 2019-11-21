Во Владивостоке открыли павильон взаимного экспорта с Южной Кореей

Власти Приморского края и южнокорейской провинции Кангвон открыли во Владивостоке первый павильон для взаимного экспорта. Об этом сообщает ТАСС. В павильоне, который располагается во Владивостоке, будет представлена южнокорейская продукция, а в аналогичном павильоне города Вонджу будут представлены российские товары.

Открытие павильонов, по задумке властей, должно поспособствовать наращиванию экспорта между странами, что является одной из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Согласно заявленным задачам, Приморский край к 2024 году должен вдвое нарастить несырьевой экспорт: с текущих 2 миллиардов долларов до 3,9 миллиардов.

Для наращивания экспортных мощностей в регионе работает программа поддержки малого и среднего бизнеса, также развивать экспорт региона помогают Российский экспортный центр (РЭЦ) и центр «Мой бизнес».

В павильоне все желающие смогут ознакомиться с южнокорейскими товарами. В настоящий момент там можно увидеть около 50 образцов товаров 12 корейских компаний: сушеный минтай и осьминог, сладости, чай, селфи-палки, обувь, медицинское оборудование, БАДы и косметика.

В российском павильоне Вонджу будет представлена продукция 11 российских компаний, которые расскажут южно-корейцам о: дикоросах, меде, косметике, минеральной воде, сладостях, бытовой химии, а также промышленности. Организаторы павильонов обещают, что экспозиция будет регулярно расширяться и добавляться.

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