В Экспоцентре открылась международная выставка «Мебель-2019»

В Экспоцентре начала работу 31-я международная выставка «Мебель-2019» («Мебель, фурнитура и обивочные материалы»). Выставка организована Экспоцентром при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, АО «Российский экспортный центр» и Союза архитекторов России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выставка «Мебель» ежегодно становится главным событием отрасли и в России и в Восточной Европе. В нынешнем году свою продукцию на площади свыше 75 тысяч квадратных метров продемонстрируют 838 российских и зарубежных компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов из 28 стран: Австрии, Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Киргизии, Китая, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Румынии, Сербии, Сирии, Словакии, США, Турции, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии. В рамках национальных экспозиций будут участвовать компании из Германии, Румынии, Республики Корея и Узбекистана.

«На протяжении уже более 30 лет выставка собирает крупнейшие предприятия отрасли, и с каждым годом число ее участников растет, — заявила на торжественной церемонии открытия экспозиции «Мебебль -2019» член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. — Она показывает, как производители стараются направить весь свой потенциал на то, чтобы российская мебель была конкурентоспособной не только на отечественном, но и на международном рынке».

Фото: пресс-служба Экспоцентра 1 /2

«"Мебель-2019" имеет огромное значение для продвижения российской продукции на мировом рынке, обеспечивая новые рынки сбыта, установление деловых контактов, — отметил в своем приветствии статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. — На выставке объединяются интересы производителей и организаций-поставщиков мебели, фурнитуры и обивочных материалов и представителей торговых организаций, архитекторов, дизайнеров и непосредственных покупателей мебельной продукции».

«Выставка «Мебель» продолжает оставаться главной площадкой мебельной отрасли для диалога российских предприятий с широким кругом партнеров и покупателей. Выставка также помогает решать важнейшие вопросы развития несырьевого экспорта», — подчеркнул президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александр Шестаков.

Тематика выставки охватывает все сегменты современного рынка мебели и предметов интерьера, а ее экспозиция разделена на 11 тематических салонов. Впервые здесь в рамках специального проекта «Квартиры с мебелью» будут представлены образцы меблированных квартир, ставших сегодня перспективным трендом на рынке новостроек. «Основное количество новостроек люди покупают в ипотеку, и зачастую им уже не под силу их мебелировать, — говорит Татьяна Гигель. — Было бы правильно, если часть квартир продавалось бы уже с отделкой и встроенной мебелью. Это не только намного дешевле и удобнее для покупателя, но это еще и позволит создать новые рабочие места».

Традиционно выставку дополнит насыщенная деловая программа, в центре внимания которой будут важнейшие отраслевые проблемы. В числе ключевых тем 2019 года — развитие экспортного потенциала российских предприятий, вопросы деревообработки и плитной промышленности, перспективные рынки сбыта для производителей мебели. Большой блок мероприятий посвящен дизайну.

Знаковым мероприятием выставки является XIX Форум директоров малых и средних предприятий «Мебель как бизнес». Профессионалы отрасли поделятся своим опытом ведения бизнеса, обсудят актуальные вопросы рынка, примут участие в аналитических сессиях, практикумах и мастер-классах. АМДПР и Экспоцентр проведут круглые столы «Квартиры с мебелью – необходимый элемент на рынке недвижимости» и «Перспективы развития плитной промышленности 2019-2021 гг.». FSC России организует круглый стол «Сертификация в плитной и мебельной отраслях России: сдерживающие факторы и возможности».

Премьерой выставки станет чемпионат WoodworkingSkills — первый отраслевой чемпионат специалистов мебельной и деревообрабатывающей промышленности по стандартам WorldSkills. Масштабные соревнования призваны помочь решить актуальные вопросы подготовки квалифицированных кадров для предприятий мебельной промышленности.

Также в рамках выставки «Мебель-2019» состоится церемония награждения победителей XIV Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль». АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ проведет на выставке XV международный конкурс по качеству продукции в номинациях «За высокие потребительские свойства товаров», «За успешное продвижение качественных товаров».