В России возьмут под контроль сбор грибов и ягод

Минсельхоз России добился права на регулирование рынка дикоросов — грибов, ягод, орехов, семян лекарственных трав и березового сока. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Ведомство само попросило передать ему в ведение эту сферу. Необходимость регулирования объяснялось тем, что это экономически и социально значимая отрасль, у которой есть потенциал к росту.

В каком именно виде будет проходить регулирование, неизвестно, но в Минсельхозе уверяли, что не намерены ограничивать сбор диких ягод и грибов, а хотят только повысить качество и эффективность рынка, что позволит нарастить экспорт. Представителям отрасли обещают государственную поддержку.

По данным министерства, запасы дикорастущего сырья в России достигают 8,5 миллиона тонн в год, но используются только шесть процентов из них.

Год назад депутаты Госдумы подготовили законопроект по созданию механизма, который позволит гражданам наладить сбор и продажу грибов, бересты, хвои, березового сока, ягод и мха в коммерческих целях.

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