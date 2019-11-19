Названы любимые российские врачи иностранных туристов

Минздрав назвал самые популярные направления в российской медицине у иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая, наиболее востребованными медицинскими направлениями за рубежом являются кардиология, стоматология, офтальмология, неврология и ортопедия. «Это те профили, которые наиболее востребованы в государственном секторе. Если говорить о частном секторе, то можно добавить репродуктивную и эстетическую медицину», — сказал Салагай на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В рамках пресс-конференции «Развитие экспорта медицинских услуг» Салагай назвал лидеров среди стран Европы, туристы которых приезжают в Россию за медицинскими услугами — Белоруссия и Сербия. Всего за лечением в Россию приезжают 37 процентов иностранцев из европейских стран и около 60 процентов — из стран Центральной Азии.

В марте 2017 года Минздрав заявил о резком падении потока медицинских туристов из России за границу. Число иностранцев, приезжающих за врачебной помощью в Россию, за два последних года выросло на 87 процентов, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова.

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