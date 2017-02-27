Поток медицинских туристов в Россию резко вырос

Число медицинских туристов, посетивших Россию в 2016 году, выросло на 56 процентов в сравнении с 2015-м, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

«Сейчас на нас выходят немецкие страховые компании, и они хотят пенсионеров немцев лечить в России в ведущих высокотехнологичных центрах. Бахрейн — то же самое, Китай — то же самое», — отметила глава Минздрава.

Чиновница добавила, что спрос медицинских туристов из дальнего зарубежья на услуги российских специалистов говорит об активном развитии этой отрасли в стране.

В сентябре 2016 года советник министра здравоохранения Игорь Ланской говорил, что за 2015 год Россию посетили около 10 тысяч иностранцев, которые приезжали за врачебной помощью. Они принесли бюджету от семи до десяти миллиардов рублей.