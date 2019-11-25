Названы сроки начала торговли рыбой между Крымом и Сирией

Экспорт рыбной продукции из Крыма в Сирию может стартовать в 2021 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства региона Алиме Зарединову.

Поставки смогут начаться после реализации крупных инвестпроектов в российском регионе, сообщила она.

«Конечно же рыба и рыбные консервы [могут поставляться в Сирию]. Но, к сожалению, о больших объемах по этим направлениям сейчас говорить сложно. Мы видим большую перспективу, так как реализуются крупные инвестиционные проекты. Я думаю, что уже в 2021 году мы сможем говорить о серьезных поставках на экспорт рыбной продукции», — сказала Зарединова.

Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве на Ялтинском международном экономическом форуме в апреле 2019 года. Налаживание торговли между страной и российским регионом соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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