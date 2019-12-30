Названы сроки строительства российского патриотического центра «Машук»

Строительство патриотического центра «Машук» в Пятигорске у подножия одноименной горы начнется в 2020 году. Об этом сообщает «Пятигорск-портал».

По информации издания, проект прошел государственную экспертизу. Теперь его предстоит обновить в рамках нацпроекта. Так, «Машук» будет состоять из нескольких корпусов: образовательного центра, спальных корпусов, а также столовой на 300 человек, спортзала и хозяйственного помещения.

Строительство пройдет в три этапа. Центр займет площадь в более 4,6 гектаров возле границы памятника природы регионального значения «Гора Машук».

Проект молодежного патриотического центра «Машук» включили в национальный проект «Образование» в августе этого года. На его создание предусмотрено 520 миллионов рублей. Молодежный центр сможет ежегодно принимать более тысячи человек.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru