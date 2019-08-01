Российский патриотический центр включили в нацпроект

Проект молодежного патриотического центра «Машук» в Пятигорске у подножия одноименной горы включили в национальный проект «Образование». На его создание предусмотрено 520 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого.

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По его словам, бывший детский лагерь заброшен еще с советских времен. Теперь его восстановление включено в нацпроект, это решение согласовано с администрацией президента. Молодежный центр сможет ежегодно принимать более тысячи человек.

«В настоящее время уже ведутся работы по проектированию… мы составили несколько кейсов по планированию и благоустройству территории, направили их на форум "Таврида", участники предложили свои решения, они будут встроены в разрабатываемый проект», — отметил Когарлыцкий.

Планируется, что проектирование центра будет завершено до 30 сентября 2019 года.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиардов рублей.

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