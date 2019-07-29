Российская школа 1974 года застройки станет энергоэффективнее

В карельской деревне Рыпушкалицы Олонецкого района администрация основной общеобразовательной школы собралось повысить энергоэффективность здания 1974 года застройки, чтобы сэкономить на плате за его содержание. В школе обучается 106 детей. Об этом сообщила заведующая хозяйственной частью школы Елена Меккоева, передает ТАСС.

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Для повышения энергоэффективности в здании школы будут заменены окна и двери, утеплен фасад и установлен новый теплоузел. По словам Меккоевой, раньше в школе приходилось сохранять тепло при помощи ваты и бумаги и обогревать учебные классы, используя для этого дополнительные приборы.

«На это уходило много времени, средств. Сейчас мы меняем окна, обшиваем фасад с утеплением, ведется замена дверей. Судить об объеме снижения затрат мы будем, когда начнется отопительный сезон, и у нас пойдут счета за тепло», — рассказала Меккоева.

В карельской школе продолжается ремонт в рамках национального проекта «Образование». Учреждение также получило 660 тысяч рублей на установку нового спортивного инвентаря на улице. В нацпроект, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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