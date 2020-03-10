Массовый спорт захотели внести в федеральный проект о патриотизме в России

Развитие массового спорта захотели внести в федеральный проект о патриотическом воспитании школьников. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Совета Федерации по образованию и науке. Его слова приводятся на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы хотим в рамках этого проекта осуществить поддержку и Российского движения школьников, и комплексно посмотреть на систему воспитательной работы, это и дополнительное образование, и развитие массового спорта — это мы с министром спорта [Олегом Матыциным] обсуждали, это и привлечение учреждений культуры, но, чтобы это все было в комплексе, все было в системе», — сказал Кравцов.

Он также отметил, что вопрос воспитания школьников является одним из приоритетных для Минпросвещения. «Конечно, здесь не должно быть перегибов, но определенная работа в школах должна вестись, чтобы по окончании школы выпускник знал историю нашей страны, понимал, что наша страна великая, знал примеры героев», — добавил глава Минпросвещения.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиардов рублей.

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