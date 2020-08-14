Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Клиенты Сбербанка перестанут получать бесплатные уведомления о переводах, банк принял решение отменить рассылку, передает РБК. Теперь, чтобы получать уведомления, необходимо подключить услугу «Уведомления по карте». В зависимости от типа карты (базовая или стандартная) это будет стоить от 30 до 60 рублей, для премиальных и кредитных карт услуга останется бесплатной.

Изменения вступили в силу в конце июля начале августа в разных регионах страны, клиентов об этом предупреждали по СМС. Какой доли клиентов коснулись эти изменения, в банке не пояснили. Услуга «Уведомления по карте» включает в себя данные обо всех операциях, в том числе, о переводах другим лицам и списании средств при оплате в магазинах.

Ранее Сбербанк разрешил клиентам переводить до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии. Переводить деньги между счетами внутри банка с бесплатным лимитом в 50 тысяч рублей в месяц можно посредством СМС или мобильного приложения. Для операций через банкомат Сбербанка установлена комиссия в один процент, но не более тысячи рублей.