Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group

Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году. Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co планируется укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия.

В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95 процента, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95 процента напрямую у Rambler Group, в результате которого доля Сбербанка повысится до 53,5 процента, банк также приобретет долю в 1,5 процента напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55 процентов.

«Уверена, сейчас отличное время для наращивания инвестиций в направление медиа и развлечений группы Сбербанк. Медиа и сервисы Rambler Group знакомы большинству россиян: каждый хоть раз читал новости на Lenta.ru, покупал билеты с помощью Рамблер/кассы, смотрел кино на Okko или болел за любимую команду вместе с Чемпионат.com. Мы намерены вывести проекты Rambler Group на кардинально новый уровень, обеспечить их ускоренное технологическое развитие и органично вписать их в нашу экосистему разнообразных продуктов и сервисов», — отметила старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа Сбербанка Татьяна Доброхвалова.

«На сегодняшний день платящая аудитория Okko утроилась относительно аналогичного показателя до сделки со Сбербанком. Значительный вклад в это внесли совместные проекты и дистрибуция через каналы Сбербанка. Аудитория медиасервисных проектов Rambler&Co с этого момента увеличилась на 20 процентов и в марте 2020 достигла 66 миллионов, а число билетов, реализованных в 2019 году через онлайн-сервис Рамблер/касса, по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза и составило 24 миллионов. Привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит нам агрессивнее наращивать рыночные доли всех наших проектов», — подчеркнул генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян.

В апреле 2019 года Сбербанком было принято решение инвестировать в Rambler Group, и экосистема Сбербанка дополнилась брендами группы, в том числе мультимедийным сервисом Оkkо, медиасервисным холдингом Rambler&Co, а также кинотеатром «Художественный».

«Лента.ру» обратилась за комментарием к Александру Мамуту. Он сказал, что прокомментирует текущую ситуацию позже.