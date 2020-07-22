«Яндекс.Деньги» перешли к Сбербанку

Сервис «Яндекс.Деньги» полностью перешел под контроль Сбербанка. Крупнейшая кредитная организация страны выкупила долю в 25 процентов через собственную структуру «Цифровые активы», сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как отметили в пресс-службе кредитной организации, окончательно сделка пока не закрыта, но документы по регистрации доли уже поданы.

Стоимость пакета, как отмечалось ранее, составит 2,4 миллиарда рублей. Таким образом, к настоящему моменту все активы «Яндекс.Денег» принадлежат Сбербанку, поскольку ранее он приобрел долю в 75 процентов.

Эта покупка стала частью более крупного соглашения, в рамках которого «Яндекс» пообещал приобрести у Сбербанка 45 процентов в «Яндекс.Маркете» за 42 миллиарда рублей.

О прекращении сотрудничества «Яндекса» и Сбербанка стало известно месяц назад. Окончательно все вопросы предполагалось оформить в третьем квартале текущего года, после чего у компаний не останется совместных активов.

Тогда первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис объяснил «развод» тем, что конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала увеличиваться.