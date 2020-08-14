Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Клиенты Сбербанка продолжат получать бесплатные технические сообщения о переводах от других физических лиц, однако теперь уведомления не будут содержать данные о балансе счета. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным кредитной организации, на сегодняшний день опцией смс-уведомлений пользуются менее трех процентов обладателей карт.

«Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится. Большинство клиентов банка уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк-онлайн. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода», — опровергли в Сбербанке появившуюся в СМИ информацию о введении дополнительных комиссий за уведомления.