Греф отреагировал на возможную покупку Тинькофф Банка «Яндексом»

Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на возможную сделку «Яндекса» по покупке TCS Group, головной структуры Тинькофф Банка. Комментируя эту информацию, Греф подчеркнул, что не боится конкуренции, сообщает Bloomberg.

«Мы не боимся конкуренции и уважаем своих конкурентов», — указал он.

«После развода со Сбербанком "Яндекс" заявил, что изучает возможности в секторе финтех», — уточнил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «Чтобы создать экосистему, которая будет конкурировать с альянсом Сбербанка и Mail.ru, нужно обратиться к финансовым услугам», — добавил он.

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Официально сделка еще не подтверждена. О предварительной договоренности стало известно вечером 22 сентября. Сумма сделки должна составить 5,48 миллиарда долларов из расчета 27,6 доллара за акцию.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков называет это не продажей, а слиянием, и говорит о том, что останется в компании. Одновременно он указывает, что сделка не означает, что бренд «Тинькофф» исчезнет.