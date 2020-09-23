Акции «Яндекса» взлетели

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют данные Московской биржи.

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На момент публикации бумаги компании торговались по 5500 рублей за штуку. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 12,2 процента. На пике ГДР стоили 5653 рубля, а рост достигал 15 процентов.

В свою очередь ГДР на акции TCS Group Holding, материнской компании Тинькофф банка, стабилизировались после роста в ходе вечерней сессии 22 сентября на шесть процентов. На момент публикации бумаги торговались по 2127 рублей, снижение по сравнению с уровнем закрытия составило 1,75 процента.

Вечером 22 сентября стало известно о предварительной договоренности о покупке «Яндексом» мажоритарной доли TCS Group Holding, владельцем которой является основатель компании Олег Тиньков. Сумма сделки должна составить 5,48 миллиарда долларов из расчета 27,6 доллара за акцию.