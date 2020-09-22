Акции «Яндекса» и «Тинькофф» взлетели на фоне возможной сделки

Акции «Яндекса» и Тинькофф банка, торгующиеся на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, взлетели в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в Тинькофф банке, свидетельствуют данные площадок.

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На момент публикации акции TCS Group Holding, материнской компании Тинькофф банка, стоили на Лондонской фондовой бирже (LSE) 26 долларов за штуку. Рост по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 1,5 процента. Акции головной компании холдинга «Яндекса», нидерландской Yandex N.V., торгующиеся на бирже NASDAQ, подорожали на 2,64 процента — до 61,73 доллара.

ГДР на бумаги обеих компаний, торгующиеся на Московской бирже, также выросли в цене. Котировки «Яндекса» выросли на 2,8 процента — до 4664,4 рубля за штуку. Цена ГДР на акции TCS Group Holding выросла на шесть процентов — до 2072 рублей.

О предварительной договоренности, которой достигли «Яндекс» и TCS Group Holding, стало известно вечером 22 сентября. Контрольный пакет последней, принадлежащий структурам Олега Тинькова, будет выкуплен «Яндексом». Сумма сделки оценивается в 5,48 миллиарда долларов из расчета 27,6 доллара за одну акцию. Таким образом, премия к уровню закрытия торгов на Московской бирже 21 сентября составит восемь процентов.