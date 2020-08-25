Тинькофф возглавил рейтинг удовлетворенности банков по версии «Ромир»

Тинькофф стал лидером рейтинга удовлетворенности банков, который провел исследовательский холдинг «Ромир». Об этом сообщает «Газета.ру». Исследования банковского рынка холдингом «Ромир» определили оценку удовлетворенности банками по методике NPS (Net Promoter Score) или так называемого индекса чистой поддержки. Индекс банка Тинькофф составил согласно исследованиям 26 процентов при доле промоутеров 50 процентов и доле критиков 24 процента. Тинькофф расположены рекомендовать россияне в возрасте от 25 до 34 лет с высоким уровнем дохода.

Выявленный индекс показывает желание потребителей рекомендовать какую-либо компанию своим друзьям и близким людям, и таким образом косвенно указывает на удовлетворенность и лояльность потребителя компании.

Согласно исследованиям «Ромира», доля «промоутеров» или иначе лояльных клиентов равна доле «критиков» — людей, негативно отзывающихся о банке. Как правило, мужчины рекомендуют банки чаще, чем женщины. Также, среди «промоутеров» преобладают люди с доходом выше среднего.

К банкам со средним уровнем NPS обычно относят Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк и Альфа-Банк. Более трети клиентов собираются рекомендовать эти банки своим близким. Как говорится в исследовании, для этих банков характерно небольшое превышение доли «промоутеров» над долей «критиков».

«В период сложной экономической ситуации мы видим повышение уровня требовательности и избирательности клиентов к используемым услугам, — комментирует результаты исследований директор по работе с ключевыми клиентами «Ромир» Анна Советова. — В первую очередь, это касается всех сервисов, связанных с финансовыми продуктами. От того, какие дополнительные преимущества, а не только базовые услуги, предложат игроки банковского сектора, во многом зависит уровень лояльности клиентов».

В ходе исследований было опрошено 1500 респондентов. Выборка репрезентирует городское население и структуру жителей России по полу, возрасту, федеральным округам и типу городских населенных пунктов свыше 100 тысяч жителей.

Инфраструктура банковского сектора отличается своей спецификой: основная идея заключается не в приобретении конкретного товара, а в получении инструментов для удовлетворения потребностей, отмечено в исследованиях холдинга «Ромир».