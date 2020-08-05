Тинькофф запустил новый социальный сервис «Кэшбэк во благо», направленный на популяризацию благотворительности в России. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал основатель Тинькофф банка Олег Тиньков.

«Если у вас лучшая карта Tinkoff Black – вы можете подключить перевод кэшбэка в Русфонд и принять участие в развитии Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ)», — написал Олег Тиньков.

Благодаря новому сервису клиенты Тинькофф смогут переводить свой денежный кэшбэк на регулярной основе в пользу крупнейших российских благотворительных фондов.

«Главная задача сервиса — дать людям, желающим помогать другим, удобный и простой инструмент для регулярных переводов в надежные благотворительные организации. Клиенты Тинькофф смогут совершать переводы в более 200 благотворительных организаций — партнеров Группы — на сумму до 9 000 рублей в месяц», — говорится в сообщении Тинькофф.

Чтобы начать перечислять кэшбэк в пользу благотворительных организаций, клиенту Тинькофф достаточно один раз подключить перевод пожертвования в выбранный фонд. После этого кэшбэк будет автоматически перечисляться в фонд ежемесячно, а сам клиент получит уведомление о каждом начислении. При этом благотворительную организацию для перечисления кэшбэка можно менять ежемесячно.

«Кэшбэк во благо» — это новый этап нашей системной поддержки благотворительных фондов. На первом этапе мы дали нашим клиентам возможность делать пожертвования прямо в нашем супераппе — в итоге, за год количество переводов в благотворительные фонды от клиентов Тинькофф выросло в 2 раза», — отметил председатель правления Тинькофф Оливер Хьюз.

По его словам, в месяц сумма такого пожертвования от одного клиента может составлять несколько тысяч рублей. «Как показывает опыт, небольшие, но регулярные пожертвования в итоге складываются в один большой результат — спасение жизней и здоровья людей, которым нужна помощь. Мы вместе с благотворительными фондами, нашими партнерами по сервису, надеемся, что сервис «Кэшбэк во благо» даст хороший импульс развитию культуры благотворительности в России. Наша цель — сделать так, чтобы благотворительность становилась привычной частью жизни человека, чтобы на пути тех, кто готов помогать другим, стояло как можно меньше барьеров», — добавил он.

В настоящее время воспользоваться сервисом перевода кэшбэка на благотворительность могут пользователи мобильного приложения Тинькофф на платформе iOS. Однако с сентября сервис будет доступен и на платформе Android.

Главными партнерами сервиса стали: Благотворительный фонд «Подари жизнь», Благотворительный Фонд Константина Хабенского, Благотворительный фонд «Старость в радость», Фонд помощи хосписам «Вера», Благотворительный фонд «Дом с маяком», Благотворительный фонд «Созидание», WWF России, Благотворительный фонд «Второе дыхание», Благотворительный фонд «Русфонд».