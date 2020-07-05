Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол

В Нидерландах компания Damen Yachting достроила первую в мире частную яхту-ледокол по заказу российского предпринимателя, основателя и акционера Тинькофф банка Олега Тинькова. Об этом сообщает издание Yacht Harbour.

77-метровое судно La Datcha ледового класса SeaExplorer спустили на воду в портовом городе Флиссинген.

Уточняется, что яхта способна проводить в открытом море до 40 дней без возвращения в порт. Это возможно за счет улучшенных топливных баков и системы сбора мусора. Также на яхте имеется батискаф, две площадки для вертолетов и снегоходы. Помимо этого есть два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал. В каждой из шести кают расположены гардеробная, туалет и душ, либо ванна.

Судно предназначено для путешествий на полюса или тропические острова. Яхта рассчитана на 24 членов экипажа и 12 пассажиров. «Мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше», — приводит издание слова Тинькова.

Бизнесмен планирует использовать яхту около 20 дней в году, а в остальное время сдавать ее в аренду. С сентября судно можно арендовать за 740 000 евро, также придется внести депозит в размере 30 процентов от аренды на непредвиденные расходы.

Тиньков рассказал о желании построить первый в мире частный ледокол в июле 2018 года. В 2019 году сообщалось, что он потратил на ее строительство около 100 миллионов долларов.

В июне сообщалось, что Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии. В начале апреля 52-летний бизнесмен объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка. Оперативное управление кредитной организацией осуществляет многолетний партнер Тинькова Оливер Хьюз, занимающий должность председателя правления.

Акции двух компаний Тинькова, через которые он контролирует банк, переводятся в семейный траст, что позволит сохранить актив за его ближайшими родственниками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!