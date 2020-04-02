Тиньков объявил об уходе из Тинькофф банка

Бизнесмен Олег Тиньков объявил о скором уходе с поста главы Тинькофф банка и передаче своей доли акций в семейный траст, говорится в его сообщении, которое цитируют «Ведомости».
По словам Тинькова, он и его семья всегда рассматривали акции группы «Тинькофф» в качестве долгосрочного актива. «В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями "Тинькофф" от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых», — отметил банкир.
Такая мера, по его словам, позволит сохранить акции во владении членов семьи даже в случае его смерти. Переход прав владения состоялся 19 марта, пост во главе совета директоров группы Тиньков покинет в течение ближайших нескольких недель.
В начале марта бизнесмен сообщил, что болен острой формой лейкемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения