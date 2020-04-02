Тиньков объявил об уходе из Тинькофф банка

Бизнесмен Олег Тиньков объявил о скором уходе с поста главы Тинькофф банка и передаче своей доли акций в семейный траст, говорится в его сообщении, которое цитируют «Ведомости».

По словам Тинькова, он и его семья всегда рассматривали акции группы «Тинькофф» в качестве долгосрочного актива. «В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями "Тинькофф" от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых», — отметил банкир.

Материалы по теме Высокое напряжение Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?

Такая мера, по его словам, позволит сохранить акции во владении членов семьи даже в случае его смерти. Переход прав владения состоялся 19 марта, пост во главе совета директоров группы Тиньков покинет в течение ближайших нескольких недель.

В начале марта бизнесмен сообщил, что болен острой формой лейкемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!