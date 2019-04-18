«Тинькоф» увеличит количество совладельцев компании из числа рядовых сотрудников

Группа «Тинькофф» увеличит количество участников долгосрочной программы мотивации персонала (MLTIP — management long-term incentive program). Такое решение в первом квартале 2019 года принял совет директоров группы, одобрив добавление в программу 10 новых участников, говорится в сообщении компании.

В рамках программы, которая действует в группе «Тинькофф» с 2011 года, любой сотрудник компании, показывающий выдающиеся результаты работы, может стать не только ее участником, но и совладельцем «Тинькофф», получив GDR группы.

Участниками программы являются штатные сотрудники группы самых разных специализаций: IT, финансы, юриспруденция, маркетинг, PR и другие. Около 10 процентов участников программы начинали работу в «Тинькофф» на позиции оператора в колл-центре.

«В России не так много компаний, где есть подобные программы долгосрочной мотивации персонала, а для консервативной финансовой сферы наша программа является по-настоящему уникальной, — считает основатель «Тинькофф» Олег Тиньков. — В нашей программе уже около 100 человек — моих партнеров и совладельцев бизнеса — и мы планируем расширять и дальше пул участников. Я особенно горжусь тем, что бОльшая часть участников программы начинали карьеру в Тинькофф со стартовых позиций».

Он также отметил, что новые участники программы являются неотъемлемой частью команды, которая стремится к тому, чтобы «Тинькофф» стал одной из самых высокотехнологичных финансовых компаний в мире.

Программа мотивации персонала рассчитана на шесть лет, но право на получение вознаграждения напрямую зависит от выполнения годовых целей. Ее цель — обеспечить более тесную связь между интересами руководства компании и интересами акционеров для увеличения стоимости группы.

Общий размер вознаграждения всех участников программы составляет примерно 5,6 процента от текущего объема выпущенного акционерного капитала группы.