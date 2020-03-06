Олегу Тинькову диагностировали острую форму лейкемии

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в заявлении предпринимателя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам Тинькова, он долго не хотел раскрывать эти подробности, но, «видимо, пришло время». «Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии», — заявил банкир.

Тиньков поблагодарил своих друзей, детей и супругу. «Они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят», — добавил бизнесмен.

Он пояснил, что его отсутствие на публике в последние дни вызвало вопросы и спекуляции в свете его судебного процесса из-за претензий со стороны налоговых органов США. «Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером [Хьюзом], и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», — заключил предприниматель.

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