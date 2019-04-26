Названы самые экстравагантные траты российских олигархов

Журнал Forbes составил список самых необычных приобретений и подарков российских миллиардеров.

Участники списка не ранжировались по местам. В перечень вошел глава и владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, который в 2005 году за 12 миллионов долларов купил замок Aberuchill Castle в Шотландии. До этого он принадлежал одному из старейших местных родов — Кемпбеллам.

Совладелец холдинга Volga Group Геннадий Тимченко имеет собственную винодельню площадью около 47 гектаров рядом с Геленджиком в Краснодарском крае. По оценкам экспертов, на которых ссылаются авторы, ее стоимость составляет 120-170 миллионов рублей.

Собственник холдинга «Интеррос» (главный актив — «Норильский никель») Владимир Потанин в 2013 году купил в нью-йоркском ресторане трюфельный гриб — крупнейший в мире на тот момент — весом 1,8 килограмма. За него бизнесмен отдал 95 тысяч долларов.

Совладелец аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко два года назад приобрел устрично-мидиевую ферму под Геленджиком (стоимость не называется), а основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков потратил около 100 миллионов долларов на строительство яхты ледового класса SeaExplorer-77, которая будет презентована в Монако в следующем году.

Кроме того, в список вошли владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ Фаберже более чем из 200 предметов стоимостью 100-120 миллионов долларов, а также бывший собственник «Уралкалия» и нынешний владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев, подаривший своей дочери два острова в Ионическом море за 100 миллионов долларов.

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