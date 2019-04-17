Самый богатый россиянин открестился от квартиры за миллиард

Пресс-служба российского миллиардера Владимира Лисина опровергла факт наличия в собственности бизнесмена пятиэтажной квартиры в высотке на Котельнической набережной. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители Лисина отметили, что бизнесмен действительно владеет недвижимостью в историческом здании, уточнив, что эта собственность не используется как жилье и имеет офисную функцию.

«У Владимира Лисина нет пятиэтажной квартиры. Рабочее помещение — офис — в здании на Котельнической не продается», — приводит информагентство слова представителя пресс-службы миллиардера.

Ранее СМИ со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщили о том, что Владимир Лисин выставил на продажу многоэтажную квартиру в высотке на Котельнической набережной за 14 миллионов долларов (около 900 миллионов рублей). Как сообщалось, квартира была получена в результате объединения всего жилья в одном из подъездов высотки, она имеет отдельный вход и располагает панорамными видами на Москву с каждого из этажей. По данным Baza, реализацией объекта занимается агентство недвижимости Sotheby's International Realty.

Представители Sotheby's International Realty не ответили на запрос «Ленты.ру». При этом описание многоэтажного лота в высотке на Котельнической набережной, размещенное на сайте компании, не совпадает по своей площади и этажности с данными выписки из Росреестра о недвижимости Лисина в этом доме, на которую ссылались авторы Telegram-канала.

Владимир Лисин — российский миллиардер, совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). По итогам 2018 года Forbes оценил состояние Лисина в 19,1 миллиарда долларов, отдав предпринимателю первое место собственного рейтинга богатейших россиян.

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