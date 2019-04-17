В России нашли двух новых миллиардеров

Два новых миллиардера из России включены в рейтинг самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index. Ими стали братья из Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы, которые основали компанию по разработке компьютерных игр Playrix Holding Ltd. Об этом пишет агентство Bloomberg. Состояние каждого из братьев оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Ранее они в данный рейтинг не входили.

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Бухманы начали разрабатывать компьютерные игры в 2001 году. Спустя три года их ежемесячная выручка от продажи игр составила 10 тысяч долларов, и братья зарегистрировали Playrix. Теперь они занимаются разработкой игр для смартфонов и соцсетей, а сама компания входит первую десятку разработчиков игр для iOS и Google Play. Годовая выручка Playrix оценивается 1,2 миллиарда долларов. Самыми известными ее играми стали Gardenscapes и ее сиквел Homescapes.

В начале 2019 года стало известно, что покупкой компании Бухманов заинтересовались китайские инвесторы iDreamSky Technology Holdings и FunPlus Game Co. Стоимость сделки оценили в три миллиарда долларов, однако братья заявили, что за такую цену не готовы расстаться с компанией.

В начале апреля Bloomberg обнародовал список 500 богатейших людей планеты, в который вошли 23 россиянина. Самым богатым бизнесменом из России оказался владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 21 миллиард долларов. В мировом рейтинге он занял 39-ю строчку. На втором месте среди россиян — владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин (40-я строчка и состояние в 20,3 миллиарда долларов), на третьем — акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (42-е место и 20 миллиардов долларов).

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