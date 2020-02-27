Тинькофф стал титульным спонсором РПЛ

«Тинькофф Банк» объявил о заключении соглашения о титульном партнерстве с Российской Премьер-Лигой (РПЛ) по футболу. Соглашение подписано сроком на три сезона (2019–2020, 2020–2021 и 2021–2022 годы), сообщает Gazeta.ru.

С февраля 2020 года, самый популярный спортивный турнир в России будет называться «Тинькофф Российская Премьер-Лига». В соответствии с соглашением, бренд «Тинькофф» будет интегрирован в различные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где состоятся матчи РПЛ, на digital-площадках и других.

Надо отметить, что пресс-служба компании зашифровала в пресс-релизе скрытое послание Олегу Тинькову. Если сложить все выделенные жирным шрифтом буквы пресс-релиза, то можно прочитать фразу: «Как тебе такое, Олег Тиньков?».

Таким образом пресс-служба иронизирует над тем фактом, что Тиньков являясь страстным болельщиком «Зенита», неоднократно в прошлом критиковал российских футболистов, и сам турнир называл жалким зрелищем. Теперь же возглавляемый Олегом Тиньковым банк стал партнером РПЛ.

«Мы в "Тинькофф" с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в компании очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества — в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций», — отметил председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз.

В 2014 году Олег Тиньков обещал никогда не инвестировать в российский футбол. Однако после появления слухов о контракте «Тинькофф банка» и РПЛ Тиньков на своей странице в Instagram написал, что не отказывается от своих слов, а возможная сделка с РПЛ является решением менеджмента банка.

Тиньков напомнил, что у банка миллионы владельцев карт и они являются футбольными болельщиками. «И банк их хочет поддержать, как я понял... Прекрасно!» — добавил банкир.

«Тинькофф» — это экосистема, важным элементом которой являются лайфстайл-сервисы: продажа билетов в кино, театры, на концерты, бронирования в ресторанах, партнерские сервисы в приложении «Тинькофф» (запись к врачам, в салоны красоты, квесты, химчистки, доставку продуктов). Преимущества экосистемы планируется активно использовать в рамках партнерства с РПЛ, в том числе в качестве новых каналов привлечения болельщиков и продаж билетов на футбол. Так, в ближайшее время в приложении «Тинькофф» начнется продажа билетов на спорт с кэшбэком — болельщики смогут покупать билеты на футбол и другие виды спорта прямо со счета в один клик.