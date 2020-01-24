Названы самые перспективные компании России

Компаниями, которые больше всего выиграют от повышения трат правительства России в рамках плана президента Владимира Путина по разгону экономики, станут ретейлеры и застройщики. Такой прогноз дали аналитики Bloomberg.

По данным агентства, материальное стимулирование рождаемости дает лучшие перспективы сети магазинов товаров для детей «Детский мир». Другим бенефициаром назван второй по величине ретейлер России — сеть продуктовых магазинов «Магнит».

Также среди российских компаний, которые могут выиграть от плана Путина, отмечены банки «Тинькофф» и Сбербанк. В тяжелой промышленности самым перспективным называют «Магнитогорский металлургический комбинат» миллиардера Виктора Рашникова. Последнее связано с планами российского правительства нарастить инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры в ближайшие пять лет и ожидаемым повышением спроса на сталь.

Президент в январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию пообещал увеличить маткапитал, выплачивать его на первого ребенка и продлить саму программу до конца 2026 года. Путин также поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года.

Как писал Bloomberg со ссылкой на оценку экономиста ING Дмитрия Долгина, дополнительные траты российского правительства в 2020 году могут достигнуть 2,1 триллиона рублей (34 миллиарда долларов). Часть средств, вероятно, поступит из Фонда национального благосостояния. В общей сложности до 2024 года на новые пособия для малоимущих и семей российские власти могут потратить около 65 миллиардов долларов, пишет агентство.

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