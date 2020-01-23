Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

В 2021 году могут появиться проблемы с финансированием поручений президента России Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с последними расчетами министерства финансов.

Он уточнил, что два из необходимых четырех триллионов в федеральном бюджете найдутся. Однако плоть до 2024-го ежегодно придется искать дополнительно по 500 миллиардов рублей.

По словам собеседника издания, в этом году на план Путина могут быть потрачены неиспользованные остатки прошлых лет, скопившиеся на счетах казначейства, а также средства Резервного фонда. При этом основным источником средств, как ожидается, станет отмена части налоговых льгот.

В Минфине «Известиям» пояснили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. В частности, планируется использовать Резервный фонд, более жестко проанализировать остатки, улучшить администрирование доходов, бороться с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов. Изменений в механизм бюджетного правила не будет, заверили в ведомстве.

Ранее в январе премьер-министр России Михаил Мишустин оценил затраты на реализацию плана по поддержке населения, предложенного Путиным. По его мнению, только в 2020 году потребуется около 450 миллиардов рублей.

Во время послания Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января, Путин анонсировал, в частности, увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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