Путин оценил свой план по поддержке россиян в триллион рублей

Расходы на поддержку семей, детства и материнства в России составят более триллиона рублей, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в такую сумму обойдутся его предложения, выдвинутые в послании Федеральному собранию 15 января. «Они примерно потянут на от 0,5 до 0,8 процента ВВП страны», — оценил глава государства свой план по социальной поддержке граждан.

Расходы, в частности, на материнский капитал составят, по подсчетам вице-премьера Татьяны Голиковой, до 290 миллиардов рублей в год.

В послании Федеральному собранию Путин пообещал увеличить размер материнского капитала и выплачивать его уже после рождения первого ребенка. При рождении второго будут выплачиваться еще один капитал плюс дополнительно 150 тысяч рублей. Семьям, в которых появится третий ребенок, государство погасит 450 тысяч ипотечного кредита. Таким образом, семьям с тремя и более детьми будет оказана поддержка на сумму более миллиона рублей.

Помимо этого, президент потребовал распространить регулярные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также объявил о новых мерах поддержки учащихся начальных классов — всем им будет бесплатно предоставляться горячее питание.

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