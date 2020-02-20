Названы самые подходящие компании для женщин в России

Французская Danone названа самой подходящей компанией для построения карьеры женщинами в России. Она возглавила рейтинг, подготовленный Forbes Woman. Издание отмечает, что российское подразделение Danone соблюдает гендерный баланс в руководстве и предоставляет сотрудницам хорошие возможности для карьерного роста. Средняя зарплата женщин в компании даже выше, чем у мужчин.

На втором месте рейтинга — крупный застройщик Группа компаний «ФСК». У них существуют так называемые «программы по развитию женского лидерства», также «ФСК» дополнительно доплачивает сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

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Третье место занял Nissan благодаря обширному социальному пакету: в него входит система поддержки родивших ребенка сотрудниц (единовременная помощь при рождении ребенка и доплаты в течение декретного отпуска, а также ДМС-квоты), компенсации на путевку в летний лагерь для детей.

На четвертом месте расположилась группа Тинькофф. Она вошла в рейтинг благодаря небольшому разрыву средних зарплат мужчин и женщин, солидному числу сотрудников женского пола (37 процентов) среди IT-специалистов и представителей инженерных специальностей.

На пятой строчке — IKEA. Как пишет издание, компания стремится к соблюдению гендерного равенства в управленческом составе и обеспечивает равную оплату труда для мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности.

Также в десятку рейтинга попали «ПепсиКо Холдингс», Mars, «Макдоналдс», Wildberries и Газпромбанк. Всего в список Forbes Woman вошли 25 компаний, работающих в России.

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