Олег Тиньков переболел коронавирусом

Российский предприниматель, основатель и акционер Тинькофф банка Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад», — написал Тиньков (орфография и пунктуация автора сохранены).

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По словам бизнесмена, в ближайшее время ему предстоит операция по пересадке костного мозга из-за лейкемии, которую диагностировали осенью прошлого года. В настоящий момент заболевание протекает в стадии ремиссии.

В начале апреля Тиньков объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка. Оперативное управление кредитной организацией осуществляет многолетний партнер Тинькова Оливер Хьюз, занимающий должность председателя правления.

Акции двух компаний Тинькова, через которые он контролирует банк, переводятся в семейный траст, что позволит сохранить актив за его ближайшими родственниками.

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