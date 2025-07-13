В США назвали глупыми новые санкции против России

Аналитик Шрайвер: Новые санкции США против России будут неэффективными

У президента США Дональда Трампа нет возможности повлиять на Россию с помощью новых санкций. С таким мнением в социальной сети X выступил американский аналитик Уилл Шрайвер.

По словам эксперта, новые американские ограничения окажутся бессильны против России. «Новые санкции будут такими же неэффективными и глупыми, как и те, что они уже использовали. А о военной эскалации не может быть и речи», — написал Шрайвер.

В мае американский аналитик заявил, что слова Трампа о недовольстве действиями России на Украине никак не изменят позицию Москвы. По его словам, США будут с этим мириться, потому что никак не могут на это повлиять и что-то с этим сделать.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил о неготовности Трампа к введению санкций против России. Дэвис уверен, что экономика США не готова к новым ограничениям против Москвы.