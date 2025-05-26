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06:43, 26 мая 2025Мир

В США признали невозможность помешать ВС России на Украине

Аналитик Шрайвер: Критика Трампа не повлияет на действия России на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он не доволен действиями России на Украине, никак не изменят позицию и планы Москвы. С таким мнением в социальной сети X выступил американский аналитик Уилл Шрайвер.

«Русским наплевать, чем сейчас недовольна разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им, черт возьми, угодно», — написал Шрайвер, пояснив, что США будут с этим мириться, потому что никак не могут на это повлиять и что-то с этим сделать.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Он выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

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