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01:57, 26 мая 2025Мир

Трамп оказался недоволен действиями Путина

Трамп выразил недовольство действиями Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского лидера Владимира Путина в последние дни. Его слова передает Newsweek.

Глава Белого дома подчеркнул, что знает российского президента очень давно, но «что-то с ним случилось». «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал Трамп.

Он выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мы в середине переговоров и он посылает ракеты», — высказался президент.

При этом удар по Украине мог стать ответом на удары по России. В частности, нанести «адекватный и жесткий ответ» на массированные атаки украинских войск обещал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Журналисты попросили Трампа прокомментировать, есть ли связь с «переменой в характере Путина» с тем, что российский лидер сам оказался в эпицентре украинской атаки дронов в Курской области. «Я не знаю. Я об этом не слышал», — ответил политик.

Ранее командир дивизии противовоздушной обороны Юрий Дашкин рассказал, что вертолет Путина попал в эпицентр атаки дронов в Курской области. По его словам, борт президента был в небе в момент отражения массированной атаки беспилотников противника. Он сделал акцент на том, что напор украинских войск стал еще сильнее, когда Вооруженные силы Украины определили, кто именно пролетает над территорией региона. В ходе слаженных действий российских войск все цели были уничтожены, а нападение было полностью отражено, отметил Дашкин.

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