Вертолет Путина попал в эпицентр атаки ВСУ в Курской области. Как российские бойцы защищали борт президента?

Командир ПВО Дашкин: Борт Путина был в центре атаки ВСУ в Курской области

Вертолет президента России Владимира Путина попал в эпицентр атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил командир дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Дашкин.

По его словам, борт президента был в небе в момент отражения массированной атаки беспилотников противника. Он сделал акцент на том, что напор украинских войск стал еще сильнее, когда ВСУ определили, кто именно пролетает над территорией региона.

Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента Юрий Дашкин командир дивизии противовоздушной обороны

В ходе слаженных действий российских войск все цели были уничтожены, а нападение ВСУ было полностью отражено.

Фото: Дмитрий Ермоленко / РИА Новости

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ

20 мая 2025 года президент России совершил первый визит в Курскую область с момента ее полного освобождения от войск противника.

Глава государства встретился с местными волонтерами в гуманитарном штабе Курска. На заседании также присутствовали врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул, что решил лично посетить освобожденную область, чтобы получить взгляд на ситуацию с места событий. Он добавил, что военные и спецслужбы, работающие в Курской области, регулярно докладывают ему обо всем происходящем, однако политик отметил важность живого диалога с местными жителями и региональным руководством.

В России оценили ресурсы ВСУ для новых атак на Курскую область

У украинской армии почти не осталось ресурсов для нового наступления на Курскую область. Об этом заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Он не исключил, что в ближайшее время армия противника может продолжать единичные атаки на регион, однако теперь уже точно ясно, что командование ВСУ провалилось. «У [главкома ВСУ Александра] Сырского ничего не получилось в Курской области. Уже начались разговоры о том, что его надо снимать с поста, и все к этому идет», — подчеркнул специалист.

Дандыкин отметил, что у Украины осталось не так много людей, так что под Курск теперь отправляют военных, снятых с более важных участков фронта. Военный эксперт подчеркнул, что в ответ на это российские войска лишь усиливают напор, продвигаясь в сторону Сум, где в скором времени начнется создание зоны безопасности. Последние попытки ВСУ ударить по Курской области он назвал «агонией режима».