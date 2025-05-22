Военный эксперт Дандыкин: Ресурсы ВСУ для атак на Курскую область заканчиваются

Ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на Курскую область постепенно подходят к концу, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тем не менее, по его оценке, в ближайшее время попытки атак будут сохраняться.

«Все, что мы сейчас наблюдаем, — следствие того, что у [главкома ВСУ Александра] Сырского ничего не получилось в Курской области. Уже начались разговоры о том, что его надо снимать с поста, и все к этому идет. Отсюда и бесконечные попытки вторжения в российский регион», — сказал Дандыкин.

У ВСУ, как заметил военный эксперт, осталось не так много людей, из-за чего Киев вынужден отправлять к границе Курской области людей, которые были бы полезнее на других участках фронта.

«Я думаю, наши успехи на определенных направлениях связаны с тем, что туда не перебрасывают резервы, а перебрасывают под Курск. Но наши войска уже продвигаются в сторону Сум, создают зону безопасности. Так что сейчас — это просто агония режима,» — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин оценил обстановку в освобожденной Курской области. По его словам, она все еще остается сложной.