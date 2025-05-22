Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:40, 22 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный оценил ресурсы ВСУ для атак на Курскую область

Военный эксперт Дандыкин: Ресурсы ВСУ для атак на Курскую область заканчиваются
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на Курскую область постепенно подходят к концу, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тем не менее, по его оценке, в ближайшее время попытки атак будут сохраняться.

«Все, что мы сейчас наблюдаем, — следствие того, что у [главкома ВСУ Александра] Сырского ничего не получилось в Курской области. Уже начались разговоры о том, что его надо снимать с поста, и все к этому идет. Отсюда и бесконечные попытки вторжения в российский регион», — сказал Дандыкин.

У ВСУ, как заметил военный эксперт, осталось не так много людей, из-за чего Киев вынужден отправлять к границе Курской области людей, которые были бы полезнее на других участках фронта.

«Я думаю, наши успехи на определенных направлениях связаны с тем, что туда не перебрасывают резервы, а перебрасывают под Курск. Но наши войска уже продвигаются в сторону Сум, создают зону безопасности. Так что сейчас — это просто агония режима,» — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин оценил обстановку в освобожденной Курской области. По его словам, она все еще остается сложной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВМС США атаковали группировки в Сомали. Удар с авианосца назвали крупнейшим в истории

    Алаудинов сообщил о больших потерях колумбийских наемников в Курской области

    Атаку БПЛА отразили еще в одном российском регионе

    Марочко сообщил о массовом отчислении студентов старших курсов на Украине

    У берегов Крита зафиксировали землетрясение

    Военный оценил ресурсы ВСУ для атак на Курскую область

    Отрезавшая голову и пенис бойфренду матери преступница увлеклась вязанием в тюрьме

    Раскрыто влияние алкоголя на сексуальную жизнь

    Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Тульской области

    Во Франции раскрыли сценарий для Украины в случае отмены поставок оружия из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости