Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения и порассуждал об идиотах в ВСУ. О чем еще говорил президент?

Путин приехал в Курскую область впервые после ее полного освобождения от ВСУ

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию российского региона в августе 2024 года. По информации Кремля, поездка состоялась накануне, 20 мая.

Глава государства встретился с волонтерами, работающими в Курской области, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и пообщался с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

До этого Путин приезжал в Курскую область 12 марта — это был первый визит главы государства в регион после вторжения ВСУ. Тогда он в камуфляжной форме посетил пункт управления группировкой войск.

Путин оценил обстановку в Курской области

Во время визита глава государства оценил обстановку в освобожденной Курской области. По его словам, она все еще остается сложной.

Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной Владимир Путин президент России

Также он поблагодарил волонтеров, которые сейчас помогают в Курской области. «Вы делаете еще важное и благородное дело. И благородное, и важное. И, судя по тому, что вы это сейчас говорили, это, к сожалению, еще и опасно», — отметил глава государства.

Фото: РИА Новости

Путин назвал уничтожающих памятники солдат ВСУ идиотами

Глава государства во время поездки в Курскую область высказался об украинских военнослужащих, которые нанесли ущерб российскому региону за время оккупации части его территории. Он обратил внимание, что солдаты ВСУ уничтожали памятники времен Второй мировой войны.

Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма Владимир Путин президент России

Также российский лидер порассуждал об идиотах в рядах ВСУ. По его словам, именно они занимаются уничтожением памятников. «Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть», — пояснил свои слова глава государства.

Они на конкурсе идиотов заняли б второе место. Почему? Потому что идиоты! Владимир Путин президент России

Znamensky Cathedral in Kursk. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Путин дал ряд поручений по итогам поездки

Во время встречи с представителями власти Курской области Путин дал ряд поручений. В частности, глава государства поручил увеличить группировку разминирования в регионе, «чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам».

Также президент согласился с предложением главы региона о сохранении жителям приграничья выплат в размере 65 тысяч рублей. «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — сказал Путин.

Путин объяснил цель визита

Российский лидер во время визита в Курскую область объяснил, зачем приехал. Он заверил, что владеет всей информацией по ситуации в регионе. Однако ему хотелось лично увидеть, что здесь происходит.

«Конечно, вся информация у меня есть. В принципе, для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть, послушать, потому что все с места виднее», — заявил Путин.

Фото: РИА Новости

ВСУ продолжили попытки прорваться в Курскую область

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Силы противника были выдавлены с территории региона за линию государственной границы. Однако украинские военные не оставляют попыток вновь прорваться в российское приграничье. Об этом заявил российский лидер во время посещения Курской области.

Пытаются двигаться в сторону нашей границы Владимир Путин президент России

В день визита Путина стало известно о попытке украинских диверсантов прорваться в приграничный регион. Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась попасть в Курскую область через село Волфино. Однако российским пограничникам удалось отразить атаку.

Украинские военные не только продолжают попытки прорыва в Курскую область, но и не перестают атаковать регион. Так, в ночь на среду, 21 мая, ВСУ выпустили по Курской области 31 беспилотный летательный аппарат. Дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны России, сообщили в Министерстве обороны РФ.