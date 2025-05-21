Удары неонацистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ) по памятникам участникам Великой Отечественной войны показывают, что они идиоты. Об этом во время встречи с волонтерами в Курской области заявил президент России Владимир Путин, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.
Российский лидер заявил, что даже на «конкурсе идиотов» неонацисты из ВСУ заняли бы второе место. «Почему? Потому что идиоты», — порассуждал Путин.
Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть
Вечером 20 мая российский лидер посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения.