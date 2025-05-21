Путин порассуждал об идиотах в ВСУ

Путин: Удары неонацистов из ВСУ по памятникам показывают, что они идиоты

Удары неонацистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ) по памятникам участникам Великой Отечественной войны показывают, что они идиоты. Об этом во время встречи с волонтерами в Курской области заявил президент России Владимир Путин, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.

Российский лидер заявил, что даже на «конкурсе идиотов» неонацисты из ВСУ заняли бы второе место. «Почему? Потому что идиоты», — порассуждал Путин.

Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть Владимир Путин

Вечером 20 мая российский лидер посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения.