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09:29, 21 мая 2025Россия

Путин порассуждал об идиотах в ВСУ

Путин: Удары неонацистов из ВСУ по памятникам показывают, что они идиоты
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Администрация Президента России

Удары неонацистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ) по памятникам участникам Великой Отечественной войны показывают, что они идиоты. Об этом во время встречи с волонтерами в Курской области заявил президент России Владимир Путин, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.

Российский лидер заявил, что даже на «конкурсе идиотов» неонацисты из ВСУ заняли бы второе место. «Почему? Потому что идиоты», — порассуждал Путин.

Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть

Владимир Путин

Вечером 20 мая российский лидер посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения.

ЖЗЛ
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